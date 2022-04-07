Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде оценили решение Канады не высылать российских дипломатов

Сенатор Цеков объяснил решение Канады не высылать дипломатов РФ наличием здравых политиков

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» оценил решение Канады не высылать российских дипломатов. Он объяснил это наличием здравых политиков среди тех, кто поддерживает США и Евросоюз.

О том, что власти Канады не собираются высылать российских дипломатов, так как это противоречит их интересам, ранее заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он пообещал поддерживать живущих в РФ канадцев и сохранять контакты с Москвой.

«Я, честно говоря, думал, что все будут, так сказать, обезьянничать, потому что страны — Евросоюз, все союзники США — заразились дипломатическим демаршем в отношении наших дипломатических работников в своих странах. Они даже, мне кажется, соревновались в какой-то период, кто больше вышлет. Я особо не видел бравости в действиях Трюдо, но в данном случае, видимо, работники Министерства иностранных дел Канады объяснили ему, что высылка дипломатов — это обоюдоострое решение», — отметил сенатор.

Материалы по теме:
«Они, говоря по-русски, борзеют» Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
«Они, говоря по-русски, борзеют»Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
12 августа
«Зло против нашей страны, русской науки и культуры» Почему сто лет назад коммунисты выгнали из России ее лучшие умы
«Зло против нашей страны, русской науки и культуры»Почему сто лет назад коммунисты выгнали из России ее лучшие умы
10 февраля

По его словам, за высылкой российских дипломатов из Канады последовала бы высылка канадских дипломатов из России. Это бы не просто осложнило работу дипломатических служб, но и жизнь тех соотечественников из Канады, которые проживают или работают на территории России, и наоборот.

«Дипломатические службы же оказывают большую поддержку своим соотечественникам в тех странах, где находятся дипломатические службы и куда приезжают соотечественники, поэтому здравое совершенно объяснение. Если бы хватило здравости на многие другие вопросы, связанные с российско-канадскими отношениями, было бы вообще очень хорошо», — добавил Цеков.

Российских дипломатов ранее выслали из Австрии, Франции, Германии, Швеции, Италии и других стран Европы. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что дипотношения Москвы с западными странами могут быть разорваны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Украину уличили в отходе от сделанных в Стамбуле предложений
Названы самые опасные подводные лодки
Метеоролог назвала сроки таяния снега в Москве
YouTube и Google Play начнут маркировать за нарушение российских законов
Украина арестовала тысячи российских вагонов
Олимпийский чемпион по хоккею оценил соревнования без россиян
В Госдуме заявили о риске срыва ЕГЭ
Москвичей предупредили об ошибочной рассылке квитанций за ЖКУ
Лукашенко рассказал о проведении Белоруссией спецоперации на Украине
Психолог нашел простой способ закрепить полезные привычки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.