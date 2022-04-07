В Совфеде оценили решение Канады не высылать российских дипломатов

Сенатор Цеков объяснил решение Канады не высылать дипломатов РФ наличием здравых политиков

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» оценил решение Канады не высылать российских дипломатов. Он объяснил это наличием здравых политиков среди тех, кто поддерживает США и Евросоюз.

О том, что власти Канады не собираются высылать российских дипломатов, так как это противоречит их интересам, ранее заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он пообещал поддерживать живущих в РФ канадцев и сохранять контакты с Москвой.

«Я, честно говоря, думал, что все будут, так сказать, обезьянничать, потому что страны — Евросоюз, все союзники США — заразились дипломатическим демаршем в отношении наших дипломатических работников в своих странах. Они даже, мне кажется, соревновались в какой-то период, кто больше вышлет. Я особо не видел бравости в действиях Трюдо, но в данном случае, видимо, работники Министерства иностранных дел Канады объяснили ему, что высылка дипломатов — это обоюдоострое решение», — отметил сенатор.

По его словам, за высылкой российских дипломатов из Канады последовала бы высылка канадских дипломатов из России. Это бы не просто осложнило работу дипломатических служб, но и жизнь тех соотечественников из Канады, которые проживают или работают на территории России, и наоборот.

«Дипломатические службы же оказывают большую поддержку своим соотечественникам в тех странах, где находятся дипломатические службы и куда приезжают соотечественники, поэтому здравое совершенно объяснение. Если бы хватило здравости на многие другие вопросы, связанные с российско-канадскими отношениями, было бы вообще очень хорошо», — добавил Цеков.

Российских дипломатов ранее выслали из Австрии, Франции, Германии, Швеции, Италии и других стран Европы. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что дипотношения Москвы с западными странами могут быть разорваны.