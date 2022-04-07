Шойгу обсудил Украину с министром обороны Турции

Глава Минобороны РФ Шойгу обсудил ситуацию на Украине с турецким коллегой Акаром

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которого они обсудили текущую ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Отмечается, что особое внимание главы оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам.

В четверг, 7 апреля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Украина согласны продолжать переговоры по мирному соглашению в Турции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что недоговороспособность Киева свидетельствует о стремлении украинской стороны сорвать переговоры по мирному соглашению с Москвой. По его словам, тот факт, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых ранее на переговорах в Стамбуле, показывает, что Киев стремится не урегулировать, а затянуть конфликт.