Вяльбе рассказала о взятом Большуновым терапевтическом исключении

Вяльбе рассказала, что лыжник Большунов перед сезоном брал терапевтическое исключение

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов перед сезоном брал терапевтическое исключение. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Без воды».

Вяльбе объяснила, что лыжнику пришлось взять исключение из-за проблем с зубами. «Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в терапевтическом исключении нет необходимости — до старта еще далеко. Но мы все равно его сделали», — заявила она.

21 февраля Вяльбе выступила за разглашение данных об использовании спортсменами терапевтических исключений. «Я не хочу знать, чем болен человек, но почему миру не знать, здоровый человек или ему стоит посочувствовать. Мне кажется, это было бы правильно», — пояснила она.

Ранее Вяльбе заявила, что считает получение норвежскими спортсменами-астматиками терапевтических исключений лазейкой для побед. Сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако, по мнению специалиста, терапевтические исключения становятся легальным допингом, который помогает им побеждать соперников.