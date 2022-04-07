Китайские хакеры атаковали пользователей через медиаплеер

Хакеры из группировки Cicada атаковали пользователей через VLC Media Player

Представители хакерской группировки Cicada начали использовать популярный медиаплеер для совершения атак на пользователей. Об этом сообщается в отчете компании Symantec.

По словам исследователей безопасности, предположительно связанные с китайским правительством хакеры из группы Cicada длительное время использовали программу VLC Media Player для совершения атак. Специалисты отметили, что жертвами хакеров оказались сотрудники правительственных организаций и частных компаний по всему миру.

Начало актуальной кампании было зафиксировано в середине 2021 года. Уточняется, что после удаленного проникновения на компьютеры жертв хакеры разворачивают вредоносное ПО с помощью медиаплеера VLC. По словам экспертов, злоумышленники используют чистую версию популярной программы с интегрированным вредоносным файлом dll.

Специалисты выяснили, что вредоносная программа способна собирать сведения о системе, искать запущенные процессы, а также загружать и запускать различные программы с сервера управления. По оценке Symantec, хакеры атаковали пользователей из США, Канады, Гонконга, Турции, Израиля, Индии, Черногории и Италии.

Ранее специалисты Kryptowire рассказали об опасной уязвимости в смартфонах Samsung, которая позволяла хакерам совершать атаки на девайсы пользователей. Samsung уже исправила системную брешь, выпустив обновление.