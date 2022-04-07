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МИД Финляндии выступил за возвращение России задержанных экспонатов

Глава финского МИД Хаависто выступил за возвращение России задержанных музейных экспонатов
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: TT News Agency / Andreas Hillergren / Reuters

России следует вернуть задержанные ранее в Финляндии музейные экспонаты. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто в эфире телеканала «Юле», передает ТАСС.

Хаависто также сообщил, что рассчитывает на разрешение этой ситуации и на положительное решение таможенных органов о возвращении экспонатов в Россию. «Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не все ситуации было приняты во внимание», — отметил глава МИД Финляндии.

«У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище. К ним нужно относиться с большим пиететом. Их нужно хранить при определенной влажности и температуре. Конечно, их следует вернуть в те музеи, которым они принадлежат», — добавил финский министр.

Ранее стало известно, что посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в Министерство иностранных дел России. В ведомстве ему выразили протест из-за задержания картин российских музеев на границе между странами. «Возврат культурных ценностей, легально находившихся за рубежом в рамках сотрудничества музейных учреждений, не может быть предметом рестрикций», — отметили в МИД РФ.

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Николай Чигасов
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