Главный тренер сборной России по хоккею высказался о рекордах Овечкина в НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов пожелал Овечкину побить все рекорды в НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о рекордах отечественного нападающего Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Саша — молодец, он борется со всей этой теневой политикой, продолжая давать результат. Я только рад за него, на самом деле, как и все наши болельщики. Будем следить за дальнейшими достижениями Овечкина, за его приближением к рекордам [Горди] Хоу и [Уэйна] Гретцки», — сказал Жамнов. Он пожелал россиянину побить все рекорды лиги.

Ранее в четверг, 7 апреля, Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталс», отличился в победном матче регулярного чемпионата против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3). На его счету гол и результативная передача. Он стал 21-м игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать более 1400 очков за карьеру.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провел 1265 матчей и поразил ворота соперников 773 раза. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю.