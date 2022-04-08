Суд изъял у структуры ФСО 52 объекта недвижимости в Москве

Генпрокуратура отсудила у ФГУП «Атэкс» ФСО 52 объекта недвижимости в Москве в доход России

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина и изъял в доход государства 52 объекта недвижимости в столичном регионе, которые находились в управлении ФГУП «Атэкс» ФСО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Надзорное ведомство сумело доказать суду, что имущество оказалось в руках людей, приближенных к миллиардеру из Санкт-Петербурга Дмитрию Михальченко, которого в настоящее время судят за ряд преступлений. Назначенный по его протекции главой «Атэкс» Андрей Каминов использовал недвижимость в интересах Михальченко, а не государства, считает Генпрокуратура.

Речь идет о двух зданиях на Новослободской улице, восьми квартирах и комнатах, десятках нежилых помещений, расположенных в центре Москвы, а также нескольких зданий в подмосковных Люберцах. Их кадастровая стоимость оценивается минимум в 1,3 миллиарда рублей.

В результате банкротства ФГУПа эти объекты могли оказаться у частных лиц, связанных с обвиняемым Михальченко. Он и еще несколько фигурантов обвиняются в создании преступного сообщества и хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево.

Также в Никулинский суд подан другой иск Генпрокуратуры об изъятии активов у обвиняемых.