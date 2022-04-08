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Россиянам дали совет по покупке валюты для отдыха

Россиянам порекомендовали приобрести валюту на Московской бирже для отдыха за рубежом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперты туристической отрасли дали советы по покупке валюты российским туристам, планирующим отдых за границей. Рекомендации публикует интернет-портал 93.ru.

Специалисты напомнили путешественникам о том, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года в России введен временный запрет на продажу наличной валюты. «Единственный вариант — снять доллары с валютного счета, если он был открыт до 9 марта 2022 года. При этом вывезти за границу можно до десяти тысяч долларов на каждого члена семьи, выезжающего за рубеж», — пояснили они.

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Еще один доступный вариант — приобрести валюту в мобильном приложении, на сайте банка или на Московской бирже. Однако снять наличные деньги в отечественных банкоматах соотечественники все равно не смогут.

Для тех, кто не имеет открытого валютного счета, эксперты рекомендуют оформить перед зарубежной поездкой карту китайской платежной системы UnionPay, которую принимают в 180 странах. В России данные карты выпускают Россельхозбанк, Газпромбанк, «Восточный», «Солидарность», Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», Почта Банк и «Зенит».

Ранее в апреле эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли отечественным туристам оптимальную стоимость зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, наиболее привлекательные по цене варианты поездок предлагает туроператор BSI Group — трехдневная путевка в Узбекистан для одного туриста обойдется в 17 тысяч рублей без учета дороги. 

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Валентина Процкова
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