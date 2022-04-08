Россиянам дали совет по покупке валюты для отдыха

Россиянам порекомендовали приобрести валюту на Московской бирже для отдыха за рубежом

Эксперты туристической отрасли дали советы по покупке валюты российским туристам, планирующим отдых за границей. Рекомендации публикует интернет-портал 93.ru.

Специалисты напомнили путешественникам о том, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года в России введен временный запрет на продажу наличной валюты. «Единственный вариант — снять доллары с валютного счета, если он был открыт до 9 марта 2022 года. При этом вывезти за границу можно до десяти тысяч долларов на каждого члена семьи, выезжающего за рубеж», — пояснили они.

Еще один доступный вариант — приобрести валюту в мобильном приложении, на сайте банка или на Московской бирже. Однако снять наличные деньги в отечественных банкоматах соотечественники все равно не смогут.

Для тех, кто не имеет открытого валютного счета, эксперты рекомендуют оформить перед зарубежной поездкой карту китайской платежной системы UnionPay, которую принимают в 180 странах. В России данные карты выпускают Россельхозбанк, Газпромбанк, «Восточный», «Солидарность», Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», Почта Банк и «Зенит».

Ранее в апреле эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли отечественным туристам оптимальную стоимость зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, наиболее привлекательные по цене варианты поездок предлагает туроператор BSI Group — трехдневная путевка в Узбекистан для одного туриста обойдется в 17 тысяч рублей без учета дороги.