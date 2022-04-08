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Доктор Мясников назвал самое эффективное лекарство от гипертонии

Врач Александр Мясников назвал гидрохлортиазид самым эффективным лекарством от гипертонии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал самый действенный препарат при повышенном кровяном давлении — гипертонии. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Знаете, какое самое эффективное лекарство от гипертонии? Самое эффективное, как было, так и осталось. [Это] мочегонное гидрохлортиазид», — рассказал доктор.

Специалист отметил, что гидрохлортиазид является старым, проверенным российским препаратом от гипертонии. «Если не помогают новомодные таблетки, то добавление четверти таблетки гидрохлортиазида меняет дело», — уточнил врач. Он добавил, что в случае ухода зарубежных препаратов из России гипертоники «не пропадут», потому что в аптеках останется гидрохлортиазид.

Ранее Мясников развеял популярный миф, связанный с сахаром. Медик заявил, что коричневый сахар, который получают из сахарного тростника, не полезнее белого. По его словам, эти два вида сахара одинаковы по калорийности.

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Евгения Наумова
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