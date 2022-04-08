Японский производитель строительной техники прекратит экспорт в Россию

Японский производитель техники Komatsu заявил о прекращении экспорта в Россию

Крупнейшая японская компания по производству строительной и дорожной техники Komatsu заявила о прекращении экспорта в Россию из-за украинского кризиса. Об этом говорится на сайте компании.

«Komatsu приняла решение приостановить поставки в Россию на фоне срывов в цепочке поставок и неопределенных экономических условий», — сказано в сообщении компании. В Komatsu отметили, что из-за ситуации на Украине сбой в цепочке поставок остается серьезным.

Помимо прекращения поставок компания также приостанавливает работу на заводе в Ярославле, на котором работает около 270 человек. На заводе производились гидравлические экскаваторы и самосвалы. Также производитель направит Украине миллион евро в рамках гуманитарной помощи.

О временной приостановке поставок в Россию из-за ситуации на Украине и срывах в цепочках поставок Komatsu объявляла еще 5 марта.

Ранее стало известно, что финская строительная компания YIT Corporation остановила свою работу в России. Компания решила в ускоренном темпе пересмотреть свою стратегию и прекратить инвестиции в земельные участки и строительство квартир в России. В YIT также не будут закупать российские строительные материалы.