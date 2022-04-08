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Второй участник кражи из монастыря подаренной Путиным иконы получил приговор

Осужден второй фигурант кражи иконы, подаренной Путиным Иверскому монастырю

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Валдайский суд приговорил второго участника кражи из Иверского монастыря иконы, подаренной президентом России Владимиром Путиным, — он получил восемь лет колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 8 апреля, сообщили в Новгородской областной прокуратуре.

Ранее суд вынес первый приговор по этому делу и приговорил к семи годам колонии строгого режима еще одного фигуранта этой кражи. Преступление было совершено в сентябре 2020 года: двое воров подплыли к Сельвицкому острову Валдайского озера на лодке, вырыли подкоп под ворота и проникли на территорию монастыря. Они забрались в храм через разбитое окно и украли напрестольный крест, золотые изделия и икону Божией Матери. Позже выяснилось, что икону еще в 2001 году монастырю подарил президент России Владимир Путин.

Общая стоимость похищенного составила около пяти миллионов рублей. Воров задержали сотрудники ФСБ вскоре после случившегося. В ходе обысков в гараже одного из мужчин нашли напрестольный крест и икону, эти ценности вернули монастырю.

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Леонид Микуляк
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