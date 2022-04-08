Второй участник кражи из монастыря подаренной Путиным иконы получил приговор

Осужден второй фигурант кражи иконы, подаренной Путиным Иверскому монастырю

Валдайский суд приговорил второго участника кражи из Иверского монастыря иконы, подаренной президентом России Владимиром Путиным, — он получил восемь лет колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 8 апреля, сообщили в Новгородской областной прокуратуре.

Ранее суд вынес первый приговор по этому делу и приговорил к семи годам колонии строгого режима еще одного фигуранта этой кражи. Преступление было совершено в сентябре 2020 года: двое воров подплыли к Сельвицкому острову Валдайского озера на лодке, вырыли подкоп под ворота и проникли на территорию монастыря. Они забрались в храм через разбитое окно и украли напрестольный крест, золотые изделия и икону Божией Матери. Позже выяснилось, что икону еще в 2001 году монастырю подарил президент России Владимир Путин.

Общая стоимость похищенного составила около пяти миллионов рублей. Воров задержали сотрудники ФСБ вскоре после случившегося. В ходе обысков в гараже одного из мужчин нашли напрестольный крест и икону, эти ценности вернули монастырю.