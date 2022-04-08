Клуб НХЛ нацелился на хоккеиста сборной России
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» нацелился на нападающего омского «Авангарда» и сборной России Сергея Толчинского. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт игрока, попавшего в сферу интересов канадцев, истечет 30 апреля. Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сотрудничал с россиянином в клубе юниорской лиги Онтарио «Су-Сент-Мари».
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Толчинский забросил пять шайб и отдал 22 результативные передачи в 30 матчах за омичей. В плей-офф он набрал семь очков (два гола и пять передач) в 13 матчах.
В прошлом сезоне Толчинский помог «Авангарду» выиграть Кубок Гагарина. Форвард стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 30 очков (6 плюс 14).
У Толчинского есть опыт выступлений в НХЛ, однако россиянин не сумел закрепиться в Северной Америке. На его счету четыре матча в составе «Каролина Харрикейнс».