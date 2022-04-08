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Евросоюз запретил судам под флагом России заходить в свои порты

ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил судам под флагом России заходить в свои порты

Фото: Juergen Tap / HOCH ZWEI / Globallookpress.com

Пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, подготовленный после событий в украинском городе Буча, в числе прочих мер включает в себя запрет для судов под российским флагом заходить в европейские порты. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

Исключения будут сделаны только для перевозок сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи, а также поставок, связанных с энергетикой. Последний пункт распространяется в том числе на перевозку угля.

Для этого и других твердых ископаемых видов топлива с августа 2022 года вводится запрет на покупку, импорт или передачу, если они происходят из России или экспортируются из России. В настоящее время объем экспорта российского угля в европейские страны оценивается в восемь миллиардов евро в год.

Вместе с морскими портами ограничения введены и для автомобильных перевозок. Российским и белорусским предприятиям запрещена перевозка грузов в пределах ЕС, в том числе транзитом. Запрет не распространяется на фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для гуманитарных грузов.

Также европейские власти запретили импорт удобрений и древесины из России, под ограничения попали цемент, морепродукты и алкогольные напитки. Среди экспортных ограничений — остановка поставок топлива для реактивных двигателей, квантовых компьютеров, новейших полупроводников, высокотехнологичной электроники и программного обеспечения.

Кроме того, заморожены активы четырех «ключевых российских банков». Их названия не указываются. Детали санкций будут опубликованы позднее.

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Платон Щукин
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