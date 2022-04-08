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Ведущий Первого канала перечислил основные правила долголетия

Врач Продеус назвал хороший сон и занятия спортом основными правилами долголетия
Андрей Продеус

Андрей Продеус. Кадр: Профессор Продеус / YouTube

Врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус перечислил основные правила долголетия. О том, какие привычки помогут продлить жизнь, он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Телеведущий порекомендовал всем, кто хочет достичь долголетия, хорошо высыпаться. «Здоровый и своевременный сон — это прекрасное настроение и заряд на целый день, а с этого и начинается здоровый образ жизни», — отметил Продеус. Также, по его мнению, важно регулярно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

Полезным правилом специалист также назвал соблюдение личной гигиены. «Пандемия научила нас, как важно соблюдать правила личной гигиены, так как они взаимосвязаны со здоровьем», — написал он.

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Помимо этого, врач призвал питаться правильно и следить за своим весом. Продеус объяснил, что при лишних килограммах повышается риск возникновения тяжелых заболеваний сердца, легких и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у людей, страдающих от ожирения, наблюдается повышенная нагрузка на позвоночник, добавил он.

Также телеврач посоветовал регулярно проходить диспансеризацию. По его словам, медицинский осмотр нужен для того, чтобы выявить онкологические и хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях и начать их своевременное лечение.

Обращать внимание нужно и на внутреннее состояние, считает Продеус. «Необходимо брать жизнь в свои руки, а не поддаваться обстоятельствам и плыть по течению. Необходимо понять, что события, которые с нами происходят, — это следствие наших мыслей и действий», — подчеркнул он.

Ранее Продеус оценил эффективность популярных способов лечения насморка у детей при ОРВИ. Специалист рассказал, что такие народные методы лечения насморка как прогревание носа и закапывание сока чеснока в нос могут быть опасны для ребенка.

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Евгения Наумова
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