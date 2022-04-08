Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Мэр Днепра назвал глупыми шутки Арестовича

Мэр Днепра Филатов раскритиковал советника офиса Зеленского Арестовича за глупые шутки

Кадр: Апостроф TV / YouTube

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, назвав его шутки глупыми. Его цитирует РИА Новости.

«Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?» — написал Филатов в соцсетях.

Ранее Арестович опубликовал видеообращение, в котором встал рядом с костюмом персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера и заявил, что Запад предоставил Украине «реальное тяжелое вооружение». Он также предрек Киеву «близкую победу».

Мэр Днепра Борис Филатов известен своими резкими заявлениями: 3 апреля он призвал «убивать русских по всему миру». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать это заявление и возбудить против мэра уголовное дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России
Россиянам перечислили шесть ускоряющих старение сердца и сосудов привычек
Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружения под Одессой
ООН призвало привлечь к ответственности виновных за удар по Краматорску
Заключенный придушил сотрудника российской колонии и получил два года к сроку
Загитова ответила на вопрос о возобновлении тренировок
У переболевших коронавирусом выявили симптомы через год после болезни
Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам
Перспективы Миранчука в Италии оценили
В МИД России высказались об обстреле Краматорска
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.