Мэр Днепра назвал глупыми шутки Арестовича
Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, назвав его шутки глупыми. Его цитирует РИА Новости.
«Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?» — написал Филатов в соцсетях.
Ранее Арестович опубликовал видеообращение, в котором встал рядом с костюмом персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера и заявил, что Запад предоставил Украине «реальное тяжелое вооружение». Он также предрек Киеву «близкую победу».
Мэр Днепра Борис Филатов известен своими резкими заявлениями: 3 апреля он призвал «убивать русских по всему миру». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать это заявление и возбудить против мэра уголовное дело.