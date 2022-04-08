Мэр Днепра назвал глупыми шутки Арестовича

Мэр Днепра Филатов раскритиковал советника офиса Зеленского Арестовича за глупые шутки

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, назвав его шутки глупыми. Его цитирует РИА Новости.

«Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?» — написал Филатов в соцсетях.

Ранее Арестович опубликовал видеообращение, в котором встал рядом с костюмом персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера и заявил, что Запад предоставил Украине «реальное тяжелое вооружение». Он также предрек Киеву «близкую победу».

Мэр Днепра Борис Филатов известен своими резкими заявлениями: 3 апреля он призвал «убивать русских по всему миру». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать это заявление и возбудить против мэра уголовное дело.