В Москве магазин Chanel обклеили стикерами с Гитлером после скандала с россиянами в ОАЭ

Магазин французской люксовой марки Chanel в Москве обклеили стикерами с Адольфом Гитлером после скандала с россиянами в ОАЭ. Соответствующее фото редактора моды Рамиля Мустафаева приводит Telegram-канал Baza.

Сообщается, что черно-белые изображения появились на стене и витринах бутика, расположенного в Столешниковом переулке. При этом они совмещали в себе логотип бренда, а также прическу и усы, характерные для внешности фюрера. На снимке можно видеть, что у магазина стоит группа девушек и парней в масках.

Ранее в апреле стало известно, что магазины модного дома Chanel, которые расположены в Париже, также обклеили стикерами с изображением Гитлера из-за скандала с российскими покупателями. На размещенных снимках было видно, что они появились на витринах нескольких бутиков в разных районах французской столицы.

Соответствующие наклейки начали размещать на магазинах Chanel после того, как зарубежным магазинам бренда запретили продавать товар жителям России. О данном запрете ранее рассказала блогерша Лиза Литвин. Женщина разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ отказали ей в покупке аксессуара. «Мне не продали сумку потому, что я из России! С сегодняшнего дня у них постановление, что они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там!» — написала Литвин.

В то же время французский Модный дом Chanel объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. «Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — заявили в компании.