Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В МГУ рассказали о задолженностях у девятилетней россиянки

В МГУ заявили, что Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику

Фото: Pixabay

Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Алиса Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета психологии, где обучается россиянка.

«У нее сейчас идет период ликвидации академических задолженностей в соответствии с индивидуальным графиком», — говорится в сообщении университета.

Ранее ректор вуза Виктор Садовничий сообщил, что у Тепляковой есть незакрытые задолженности по ряду предметов. По словам Садовничего, девочка пока еще числится на факультете, и если она успешно сдаст все предметы, то продолжит учебу. Факт наличия пересдач у девятилетней студентки ректор назвал «обычным».

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ, однако поступить на бюджет не смогла и выбрала контрактную форму обучения. Учеба Тепляковой в МГУ сопровождается рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы напал на завкафедрой на глазах у дочери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз опубликовал очередной пакет санкций против России
В Подмосковье подросток умер во время подготовки к контрольной
В России возобновят продажу наличной валюты в банках
В США рассказали о санкционных рычагах против России
Минобороны России предупредило о подготовке Украиной массового отравления
Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно
В МГУ рассказали о задолженностях у девятилетней россиянки
Глава Еврокомиссии оценила готовность Венгрии платить России за газ в рублях
Раскрыты последствия вступления Финляндии в НАТО
Молдавия пожаловалась на нехватку гуманитарной помощи для украинских беженцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.