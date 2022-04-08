В МГУ рассказали о задолженностях у девятилетней россиянки

В МГУ заявили, что Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику

Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Алиса Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе факультета психологии, где обучается россиянка.

«У нее сейчас идет период ликвидации академических задолженностей в соответствии с индивидуальным графиком», — говорится в сообщении университета.

Ранее ректор вуза Виктор Садовничий сообщил, что у Тепляковой есть незакрытые задолженности по ряду предметов. По словам Садовничего, девочка пока еще числится на факультете, и если она успешно сдаст все предметы, то продолжит учебу. Факт наличия пересдач у девятилетней студентки ректор назвал «обычным».

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ, однако поступить на бюджет не смогла и выбрала контрактную форму обучения. Учеба Тепляковой в МГУ сопровождается рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы напал на завкафедрой на глазах у дочери.