В шотландском городе потребовали отозвать российского посла

Глава совета Маквей призвал посла России в Британии Келина отозвать консула из Эдинбурга

Глава городского совета Эдинбурга Адам Маквей призвал российского посла в Британии Андрею Келину с требованием отозвать консула из города в связи с ситуацией на Украине, сообщается на сайте совета.

Представитель шотландского города потребовал у посла России отозвать консула из Эдинбурга незамедлительно.

«До тех пор, пока Россия не уйдет из Украины, я еще раз подчеркиваю, что мы не будем принимать какие-либо приглашения и какого-либо рода сотрудничество, и я прошу вас немедленно отозвать консула из нашего города — ему не рады в Эдинбурге», — подчеркнул Маквей в своем обращении.

По словам Маквея, в ходе заседания 17 марта члены горсовета осудили действия России на Украине, в связи с чем решили разорвать связи с консулом.

Ранее Словения отозвала аккредитацию почетных консулов России. Об этом сообщил глава МИД страны Анже Логар.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.