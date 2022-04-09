Игроки НХЛ устроили массовую драку после матча

Игроки клубов «Флорида Пантерс» и «Баффало Сейбрс» устроили массовую драку после матча НХЛ

Игроки клубов «Флорида Пантерс» и «Баффало Сейбрс» устроили массовую драку после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео доступно на YouTube-канале NHL Rejects.

Встреча состоялась на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Флориды». Сразу после окончания матча нападающий «Пантерс» Сэм Беннетт врезался в защитника Расмуса Далина, после чего началась массовая потасовка.

После 71 матча «Флорида» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 106 очков. «Баффало» располагается на 12-м месте после 73 матчей, имея в активе 63 очка.

8 апреля массовой дракой завершился матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Рейнджерс».