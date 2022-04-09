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Зеленский захотел гарантий безопасности от Китая

Зеленский заявил, что Индия и Китай могут стать гарантами безопасности Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Китай и Индию в числе стран, которые могут присоединиться к списку гарантов безопасности Украины. Главу государства цитирует ТАСС.

По словам Зеленского, Киев хотел бы видеть среди стран-гарантов Китай, Индию и Турцию. Украинский президент назвал Индию «очень могущественным государством мира» и заявил, что Украина будет очень рада добавить ее к списку гарантов.

Помимо этого, украинский президент в очередной раз подтвердил свою готовность встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить с ним любые темы. Зеленский заявил, что Киев еще рассчитывает на переговоры с Москвой.

Ранее Италия выразила готовность выступить гарантом безопасности Украины. Об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. Украина называла желаемых гарантов безопасности Украины. Киев ждет, что ими станут страны Совета безопасности ООН.

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Варвара Кошечкина
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