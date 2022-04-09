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США призвали ЮАР к единству по ситуации на Украине

Байден заявил лидеру ЮАР Рамапосе о необходимости единого ответа на операцию РФ на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой ЮАР Сирилом Рамапосой, в котором заявил о
необходимости «единого международного ответа» на специальную военную операцию России на Украине, сообщает ТАСС.

Байден обратил внимание коллеги на «прочности двустороннего партнерства» и «глобальные вызовы», якобы связанные с российской спецоперацией. Американский лидер призвал Рамапосу к единству по ситуации на Украине и «четкому международному ответу».

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«Лидеры обменялись мнениями относительно текущего гуманитарного кризиса на Украине, влияния этого на цепочки поставок, цены на сырье и на продовольственную безопасность в Африке», — сообщили в Белом доме.

Ранее в Пентагоне заявили о мечте увидеть поражение российских войск на Украине. Об этом заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

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Марина Совина
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