В Пентагоне заявили о мечте увидеть поражение российских войск на Украине

Представитель Пентагона Кирби рассказал о мечте США увидеть поражение России на Украине

Американское руководство хочет увидеть, как Россия потерпит поражение в ходе своей специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет РИА Новости.

Ожидания Вашингтона

Как уточнил пресс-секретарь, речь идет о территории Украины, ее суверенитете, жизнях граждан. По словам политика, Вашингтон ждет окончания специальной военной операции в стране, мечтает увидеть поражение российских войск и восстановление целостности Украины.

Мы хотим увидеть, как господин президент России Владимир Путин и российская армия проиграют эту битву на территории Украины Джон Кирби официальный представитель Пентагона

При этом он не стал отвечать на вопрос, готово ли руководство поддержать наступательные операции украинских войск в российском Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Кирби не стал рассказывать о деталях будущих операций. Представитель военного ведомства заверил, что США продолжат поддерживать Украину «в ее усилиях по защите своих граждан и суверенитета».

Мы хотим, чтобы этому был положен конец, и чтобы Украина восстановила свою целостность Джон Кирби официальный представитель министерства обороны США

Позиция США

Кроме того, Кирби объяснил, что США стремятся избежать дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном в военной сфере. По его словам, США при поддержке Украины учитывают тот факт, что Россия является ядерной державой. Из-за этого, по его словам, «ставки очень высоки».

Кирби уточнил, что США передают Украине разведданные, которые могут быть применены для наступательных операций. По его словам, эта информация поможет Киеву «защищаться, дать отпор, сопротивляться».

Если бы они использовали какие-то из этих данных для контратаки, то пусть будет так Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

На брифинге Кирби также прокомментировал возможность размещения американских сил в Финляндии и Швеции из-за ситуации на Украине. Такие планы в Пентагоне пока не обсуждались, уточнил он.

Избежать конфликта

3 марта в Пентагоне подтвердили создание канала связи с Минобороны России по Украине. Канал был организован с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации.

Об отсутствии у НАТО планов по закрытию неба над Украиной для создания бесполетной зоны ранее говорил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Американский военный пояснил, что если бы бесполетная зона была объявлена, войскам НАТО пришлось бы воевать с российскими Военно-воздушными силами. О том, что создание бесполетной зоны над Украиной ведет к угрозе войны с Россией заявил и глава Пентагона Ллойд Остин.

У России еще есть большой боевой потенциал. У них есть набор возможностей относительно того, что делать дальше. Владимир Путин может выбрать деэскалацию, он может выбрать дипломатическое решение. Мы надеемся, что он сделает это Ллойд Остин глава Пентагона

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что американский президент Джо Байден не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин. Он уточнил, что Москва ответила на просьбы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), жители которых подвергались издевательствам и геноциду.

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались Владимир Путин президент России

Путин пригрозил странам Запада ответным ударом в случае участия в конфликте на Украине.

