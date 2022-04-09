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Мать Собчак отреагировала на сообщения об израильском гражданстве дочери

Людмила Нарусова заявила, что не знает о получении Собчак гражданства Израиля

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мать журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова призналась, что не знает о наличии израильского гражданства у своей дочери. Об этом она сообщила изданию «Подъем».

«Мне это ничего неизвестно. Она была в Израиле, ездила по медицинским делам. Но этого (про гражданство) я не знаю», — отреагировала женщина.

О получении Ксенией Собчак израильского гражданства стало известно в субботу, 9 апреля. По данным источника газеты Haaretz, гражданство также получил ее сын на основании того, что дед Собчак по матери — Борис Моисеевич Нарусов — был евреем. Сама телеведущая пока не прокомментировала эти данные.

В начале марта Собчак опровергла слухи об эмиграции из России, а информацию о вылете из страны она назвала в своем Telegram-канале поездкой, связанной с давно запланированным путешествием на время отпуска. «Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт», — заверила тогда журналистка.

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Таисия Косинцева
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