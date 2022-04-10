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Олейник одержал 60-ю победу в карьере и посвятил ее жене

Боец UFC Олейник одержал 60-ю победу в карьере и захотел драться еще 5-10 лет

Фото: David Yeazell / Reuters

Российский боец Алексей Олейник посвятил своей жене Татьяне победу над американцем Джаредом Вандером на UFC 273. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Мне 44 года. Сколько еще планирую драться? 5-10 лет, — заявил он после боя. — Этот бой я посвящаю моей любимой супруге. Она на протяжении последних 15 лет в моем углу. Она — моя поддержка и опора»

Бой завершился скручиванием шеи в первом раунде. Теперь в карьере Олейника 60 побед в 77 поединках в ММА.

Марина Совина
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