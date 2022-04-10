Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Айнтрахт Ф
Сегодня
18:30 (Мск)
Фрайбург
Германия - Бундеслига|29-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
18:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Рома
Сегодня
19:00 (Мск)
Салернитана
Италия - Серия А|32-й тур
РБ Лейпциг
Сегодня
20:30 (Мск)
Хоффенхайм
Германия - Бундеслига|29-й тур
Спорт

Александр Емельяненко объяснил поражение Яна в бою со Стерлингом

Александр Емельяненко заявил, что судьи украли победу у Яна в бою со Стерлингом

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко назвал поражение соотечественника Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом незаслуженным. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению спортсмена, арбитры украли победу у россиянина. «Каким образом трое судей могут по-разному увидеть один и тот же бой при том, что следят за поединком через мониторы и видят повторы? Видимо, решили судить по личным предпочтениям», — заявил Емельяненко. Он также добавил, что на решение рефери могла повлиять политическая обстановка в мире.

Бой между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что его обокрали.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В российском регионе ввели высокий уровень опасности из-за Украины
В порту Мариуполя освободили экипажи двух задержанных «Азовом» судов
Блогерша купила свадебное платье на AliExpress и удивила подписчиков
Российский экипаж захваченного в плен судна рассказал о мародерстве «Азова»
Сомнолог дал рекомендации по восстановлению режима сна
Израиль обвинил Палестину в осквернении святыни
В Киеве заявили о задержках поставок западного вооружения военным
В США рассказали об увеличении поставок газа в Европу
Кадыров заявил о выполнении главных задач в Мариуполе
В Евросоюзе прокомментировали сроки вступления Украины в объединение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.