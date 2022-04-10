Александр Емельяненко объяснил поражение Яна в бою со Стерлингом

Александр Емельяненко заявил, что судьи украли победу у Яна в бою со Стерлингом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко назвал поражение соотечественника Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом незаслуженным. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению спортсмена, арбитры украли победу у россиянина. «Каким образом трое судей могут по-разному увидеть один и тот же бой при том, что следят за поединком через мониторы и видят повторы? Видимо, решили судить по личным предпочтениям», — заявил Емельяненко. Он также добавил, что на решение рефери могла повлиять политическая обстановка в мире.

Бой между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что его обокрали.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.