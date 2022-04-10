Украина захотела закупить в Германии 35 БМП

Bild: Украина намерена приобрести 35 БМП Marder у немецкого концерна Rheinmetall

Украина намерена закупить 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall. Об этом пишет газета Bild, передает ТАСС.

По данным немецкого издания, в случае заключения контракта технику должны будут доставить до конца года. Отмечается что до этого Киев хотел получить БМП напрямую от Минобороны ФРГ, но в Берлине заявили о нехватке свободных машин в связи со своими обязательствами по НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к Германии с запросом о передаче 100 самоходных артиллерийских установок (САУ). Согласно информации Welt, Киев попросил поставить ему уже имеющиеся в немецкой армии САУ Panzerhaubitze 2000 на 1,7 миллиарда евро.

До этого министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин достиг предела в плане поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера. «Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников. Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую», — сказала она.

