Британцам предрекли рост счетов за газ и электроэнергию на 50 процентов

Регулятор Ofgem предупредил британцев об увеличении счетов за газ на 54%

В ближайшее время цены на газ и электричество в Великобритании могут вырасти на 50 процентов. Об этом предупредили аналитики палаты общин британского парламента, передает URA.RU.

Эксперты напомнили о прогнозе Комитета по денежной политике Банка Англии, согласно которому возможное повышение верхнего предела цен в октябре 2022 года составит в пределах 35-41 процента. Ряд комментаторов предрекает его увеличение вплоть до 50 процентов: по их мнению, цены на энергоносители могут вырасти до трех тысяч фунтов стерлингов в год (свыше 313 тысяч рублей).

Кроме того, согласно прогнозу британского энергетического регулятора Ofgem увеличение счетов за газ составит 54 процента, а за электроэнергию — 10 процентов.

Цены на газ в Великобритании взлетели после того, как президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов с недружественными странами в рубли. 2 апреля жители Лондона вышли на митинг из-за роста цен на электричество и газ. Акция, устроенная активистами движения National Assembly, прошла вблизи резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит. Сообщалось, что со стороны протестующих звучали призывы отправить в отставку премьера и правительство.