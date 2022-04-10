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Сбербанк снизил максимальную ставку по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам с 21,9 до 19,9 процента

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сбербанк снизил максимальную ставку по потребительским кредитам на два процентных пункта, а также стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным у клиентов займам. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Ставка по потребительским кредитам снижена с 21,9 до 19,9 процента.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — подчеркнул директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков.

8 апреля Центробанк понизил ключевую ставку до 17 процентов. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.

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Виктория Кондратьева
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