Химик Мустафин предупредил о катастрофе в Рубежном из-за подрыва цистерны с кислотой

Городу Рубежному в Луганской народной республике (ЛНР) грозит экологическая катастрофа из-за взрыва на химзаводе цистерны с азотной кислотой. Об этом предупредил доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин, сообщают «Известия».

По словам эксперта, подобный взрыв на воздухе ведет к тому, что пары кислоты будут распространяться по большому объему, разгоняться воздухом и разбавляться. При этом, поскольку пары кислоты тяжелее воздуха, то ее концентрация не будет уменьшаться, и живущие в низинах люди могут получить ожоги или отеки легких и даже погибнуть.

После взрыва на химзаводе в Рубежном над домами поднялось облако желто-рыжего дыма, которое накрыло весь город.

9 апреля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предупредил, что бойцы ВСУ взорвали цистерну с азотной кислотой. 5 апреля Марочко сообщал об аналогичном случае. Тогда украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно с соляной кислотой. Момент подрыва цистерны был рассчитан таким образом, чтобы химикаты пошли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР.

