Терапевт предупредила о подъеме заболеваемости ОРВИ

Терапевт Ярцева предупредила россиян о весеннем подъеме заболеваемости ОРВИ

Несмотря на спад заболеваемости коронавирусом, россияне с приходом тепла стали больше простужаться. Обманчивая погода весной часто становится причиной острых респираторных заболеваний, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

Спад волны заражений омикрон-штаммом коронавируса пришелся на сезонный подъем заболеваний гриппом и ОРВИ. Как рассказала Ирина Ярцева, сейчас доминирует смешанный вид инфекции.

«Заболеваемость действительно подросла, конец марта и начало апреля — это типичное время. Ковид сейчас есть, но его меньше. Сейчас распространен ОРВИ, который похож на грипп — высокая температура, которая держится продолжительное время, кашель, насморк, характерна ломота. В группе ОРВИ около 200 типов вирусов, именно этот сейчас распространен среди взрослых и детей. В нем ничего страшного нет, нужно просто переждать эту температуру», — объяснила она.

Пик заболеваемости, по прогнозу Ярцевой, случится через несколько недель. Чтобы не попасть на больничный, необходимо соблюдать элементарные правила, считает она.

«Нужно следить за сном, питанием, организмом в целом. Вирус может нас на майские праздники закрыть на недельку, а потом пойдет на спад», — заключила Ирина Ярцева.

Ранее врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что при ОРВИ лечение насморка у детей с помощью прогревания и закапывания чеснока в нос неэффективно.

