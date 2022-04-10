Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывших офицеров НАТО удивила тактика спецоперации России на Украине

Экс-офицеры НАТО удивились особенностям тактики спецоперации России на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывшие офицеры НАТО проанализировали специальную военную операцию России на Украине и перечислили пять особенностей, которые впечатлили Запад. Комментарии военных приводит издание LIFE.

По словам ветерана немецких танковых войск Андреаса Вебера, российская армия отличается способностью использовать относительно малые силы и выполнять боевые задачи не количеством, а качеством. Кроме того, Вебер отметил высокую скорость действий ВС РФ — она превышает время выполнения задач натовскими войсками в 5-7 раз.

Служивший в польских войсках спецназначения Вислав Кадышевич обратил внимание на эффективность российского вооружения, аналогов которому нет в европейских государствах. Помимо этого, была отмечена непредсказуемость действий российской армии. Планы постоянно меняются, что нивелирует любые разведывательные данные Киева и Запада. Они буквально за мгновение теряют свою актуальность, отметил бывший военный.

Кадышевича также поразила тактика России по блокированию крупной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Она не может выйти из региона, а также не может получить помощь из других областей, поскольку ВС РФ заранее уничтожили все крупные склады горюче-смазочных материалов. Оба военных отметили, что Киев поспешил назвать свою армию одной из сильнейших в Европе, потому что на практике ВСУ оказались не готовы к активным боевым действиям в реальных условиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили временно прекратить поставлять газ в Европу
Овечкин обошел Ягра по количеству голов в НХЛ
Британия оказалась не готова к притоку беженцев с Украины
Сербия рассказала о долгих переговорах о покупке истребителей с Францией
Глава UFC заявил о судейской ошибке в поединке между Яном и Стерлингом
В Подмосковье курьер напал с ножом на женщину
Уничтожение бронированной техники ВСУ с российских Ка-52 показали на видео
Бывших офицеров НАТО удивила тактика спецоперации России на Украине
Пережившая пожар Хлебникова рассказала о своем состоянии
Названо условие для снижения цен на технику и продукты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.