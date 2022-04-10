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Овечкин забросил 775-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Хоу

Нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил 775-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Хоу

Фото: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталс» обыграть «Бостон Брюинс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 10 апреля, и завершилась со счетом 4:2. Овечкин забил победный гол в пустые ворота соперника. Эта шайба стала 775-ой за карьеру россиянина в лиге. Таким образом, форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от идущего вторым Горди Хоу до 26 голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте канадца Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

В текущем сезоне Овечкин провел 70 матчей. Он поразил ворота соперника 45 раз и отдал 38 результативных передач.

Дарья Коршунова
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