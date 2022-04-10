Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Германии прокомментировал выборы президента в Южной Осетии

МИД Германии считает выборы президента в Южной Осетии незаконными

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Германия поддерживает территориальную целостность Грузии и считает незаконными выборы в Южной Осетии. Такое заявление сделали в МИД ФРГ, пишет ТАСС.

«Мы считаем нелегальными эти "выборы" и их результат, а также все остальные решения де-факто властей в Южной Осетии, которые нарушают территориальную целостность Грузии», — говорится в сообщении представителя германского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии начался подсчет голосов избирателей на президентских выборах в республике. Голосование состоялось в воскресенье, 10 апреля. Оно продолжалось с 8:00 до 20:00. Явка составила более 50 процентов избирателей.

30 марта действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав Российской Федерации. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум. По мнению Бибилова, жители поддержат решение о присоединении к России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова в ответ на заявление главы МИД Италии заявила о шантаже России
Абрамович нацелился на покупку нового клуба
МИД Германии прокомментировал выборы президента в Южной Осетии
Начался подсчет голосов на президентских выборах во Франции
ВСУ обстреляли территорию ЛНР с применением Точки-У
Amazon нашел решение для главной проблемы
В «Спартаке» порассуждали о возможном вылете из РПЛ
Москвичи перечислили символы одной из известных площадей столицы
Эрдоган переговорил с канцлером Австрии перед его визитом в Москву
В Южной Осетии начался подсчет голосов на президентских выборах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.