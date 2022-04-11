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Выявлено новое направление для терапии болезни Альцгеймера

В Редингском университете разработали новую теорию формирования болезни Альцгеймера

Фото: Jens Büttner / DPA / Globallookpress.com

В Редингском университете в Англии выявили новое направление для терапии болезни Альцгеймера. Ученые разработали теорию, согласно которой повреждение защитного барьера в организме, приводящее к накоплению жирных веществ в мозге, способствует формированию болезни Альцгеймера. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Alzheimer's Disease Reports

Свою гипотезу специалисты назвали моделью липидной инвазии. Она гласит, что липиды, попадающие в мозг из-за повреждения гематоэнцефалического барьера (системы мелких кровеносных сосудов в мозге, которые позволяют проходить только небольшому количеству необходимых веществ), являются основной причиной нейродегенеративного заболевания.

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По мнению исследователей, эта работа открывает новые возможности для диагностики заболевания и его лечения. Кроме того, полученная информация позволяет говорить, что определенные изменения в образе жизни могут способствовать снижению риска развития болезни Альцгеймера за счет уменьшения воздействия на гематоэнцефалический барьер.

В марте диетолог из США Лорен Манакер выделила некоторые способы, которые без особого усилия помогут замедлить старение. Она утверждает, что употребление в пищу морепродуктов позволит сократить смертность от болезни Альцгеймера, болезней сердца и рака.

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Елена Апазиди
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