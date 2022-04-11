Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского провести прямые переговоры

Канцлер Австрии передал Путину информацию о желании Зеленского провести личные переговоры

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину информацию о желании лидера Украины Владимира Зеленского провести с ним личные переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ему также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции», — рассказал Нехаммер.

Ранее австрийский канцлер заявил, что переговоры с Путиным, состоявшиеся 11 апреля, были открытыми и прямыми, но жесткими. По словам Нехаммера, он дал понять российскому президенту, что санкции Европейского союза (ЕС) против Москвы останутся в силе и будут ужесточаться.

Политик добавил, что визит в Москву был для него долгом. «Долг из ответственности: опробовать все, чтобы остановить военные действия или хотя бы достичь прогресса по гуманитарным вопросам для страдающего гражданского населения Украины», — уточнил он.