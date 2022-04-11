Медсестра превратилась в «живую Барби» и раскрыла планы на новые операции

New York Post: «живая Барби» потратила более пяти миллионов рублей на пластику

Жительница Австралии, которая потратила на пластические операции 71 тысячу долларов (более пяти миллионов рублей), раскрыла свои планы на новые хирургические вмешательства. Об этом пишет New York Post.

В интервью 33-летняя медсестра Тара Джейн Макконачи из Мельбурна рассказала, что любит свою «пластиковую» фигуру, но не скрывает дальнейшего стремления превратиться в персонажа с «отретушированного фото». «Нет предела для пластики. Это явно вызывает привыкание, я уже хочу сделать свою грудь еще больше!» — признается австралийка.

За тягу к пластическим операциям журналисты издания прозвали Макконачи «живой Барби». Героиня материала заявила, что в будущем планирует удалить несколько ребер и сделать свою талию более узкой. «Я также рассматриваю возможность изменить цвет глаз на яркий зеленый, сделать фиксацию век с помощью кантопластики (операция по изменению формы и разреза глаз — прим. «Ленты.ру»), провести блефаропластику (операция по изменению формы век — прим. «Ленты.ру») и подтяжку бровей», — поделилась медсестра.

Сообщается, что в Австралии Макконачи запретили ложиться под нож из-за чрезмерного количества операций. По этой причине она путешествует по миру и пользуется услугами международных клиник.

Ранее, в январе, сообщалось, что жительница Канады потратила несколько миллионов рублей ради внешности как у куклы Барби. 23-летняя Серена Смит призналась, что начала делать пластические операции с 18 лет. В подростковом возрасте девушка считала себя некрасивой и поэтому увеличила грудь с первого размера до четвертого. После этого она захотела добиться максимального сходства с куклой и продолжила обращаться к хирургам.