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Медсестра превратилась в «живую Барби» и раскрыла планы на новые операции

New York Post: «живая Барби» потратила более пяти миллионов рублей на пластику

Фото: Media-Mode / Splashnews.com / Legion-media

Жительница Австралии, которая потратила на пластические операции 71 тысячу долларов (более пяти миллионов рублей), раскрыла свои планы на новые хирургические вмешательства. Об этом пишет New York Post.

В интервью 33-летняя медсестра Тара Джейн Макконачи из Мельбурна рассказала, что любит свою «пластиковую» фигуру, но не скрывает дальнейшего стремления превратиться в персонажа с «отретушированного фото». «Нет предела для пластики. Это явно вызывает привыкание, я уже хочу сделать свою грудь еще больше!» — признается австралийка.

За тягу к пластическим операциям журналисты издания прозвали Макконачи «живой Барби». Героиня материала заявила, что в будущем планирует удалить несколько ребер и сделать свою талию более узкой. «Я также рассматриваю возможность изменить цвет глаз на яркий зеленый, сделать фиксацию век с помощью кантопластики (операция по изменению формы и разреза глаз — прим. «Ленты.ру»), провести блефаропластику (операция по изменению формы век — прим. «Ленты.ру») и подтяжку бровей», — поделилась медсестра.

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Сообщается, что в Австралии Макконачи запретили ложиться под нож из-за чрезмерного количества операций. По этой причине она путешествует по миру и пользуется услугами международных клиник.

Ранее, в январе, сообщалось, что жительница Канады потратила несколько миллионов рублей ради внешности как у куклы Барби. 23-летняя Серена Смит призналась, что начала делать пластические операции с 18 лет. В подростковом возрасте девушка считала себя некрасивой и поэтому увеличила грудь с первого размера до четвертого. После этого она захотела добиться максимального сходства с куклой и продолжила обращаться к хирургам.

Дарья Шляпужникова
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