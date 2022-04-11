Bloomberg приостановил публикацию новостей на русском языке

Информагентство Bloomberg приостановило публикацию материалов на русском языке

Информационное агентство Bloomberg приостановило публикацию материалов на русском языке. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«Bloomberg приостанавливает на неопределенный срок выпуск новостей на русском языке», — сообщили в агентстве. Решение вступило в силу в понедельник, 11 апреля.

28 марта стало известно, что Bloomberg приостановил деятельность в России и Белоруссии. Уточнялось, что клиенты в обеих странах будут лишены доступа к финансовым продуктам, в том числе новостному терминалу. Перед этим, 5 марта, Bloomberg временно остановил работу своих журналистов в России.

В конце марта о временном прекращении работы объявила редакция «Новой газеты». «Мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины"», — заявили в издании. Позже было объявлено, что сотрудники «Новой газеты» запустили издание «Новая газета. Европа», освещающее мировые и российские новости.