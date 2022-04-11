Две популярные скандинавские страны возобновили выдачу виз россиянам

VFS Global: Дания и Швеция возобновили выдачу всех типов виз россиянам

Дания и Швеция возобновили выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. О том, что две популярные скандинавские страны снова начнут принимать заявления на въездные документы, сообщает визовый оператор Дании VFS Global.

Уточняется, что срок рассмотрения заявок от российских туристов будет составлять до 10 календарных дней в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Россией и Данией. «Подать заявление можно на любую категорию визы — никаких ограничений нет», — добавили в визовом представительстве.

Кроме того, Дания сняла антиковидные ограничения для прибывающих в страну — теперь путешественникам не потребуется предъявлять ПЦР-тест и проходить самоизоляцию по прибытии.

Как отметил «Интерфакс», Швеция также упростила правила въезда и возобновила прием заявлений на визу в Москве и 18 городах России. В дипмиссии уточнили, что рассмотрение документов может занять больше времени, чем обычно, поскольку сейчас много желающих путешествовать.

При этом VFS Global сможет предоставить россиянам ограниченное количество записей по времени для подачи документов.

Ранее в апреле Франция отменила все коронавирусные ограничения для российских туристов — для въезда теперь не требуется сертификат вакцинации или ПЦР-тест. Кроме того, отменяются обязательный сертификат вакцинации и требование о доказательстве уважительных причин для посещения республики.