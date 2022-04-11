Сбербанк снизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ до 16,9%

Сбербанк с 11 апреля снизил ставки по большинству ипотечных программ на 2,1 п.п., до 16,9 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Ставки снизились на покупку вторичной недвижимости и новостроек. Клиентам, подавшим ранее заявки на прежних условиях и получившим одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку. Вместе с тем ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением правительства России, добавили в банке.

Ранее Сбербанк снизил максимальную ставку по потребительским кредитам на два процентных пункта с 21,9 до 19,9 процента, а также стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным у клиентов займам.

8 апреля Центробанк понизил ключевую ставку до 17 процентов. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.

