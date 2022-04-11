В России оценили отношения с Великобританией

Посол Келин заявил, что отношения России с Британией сузились и носят технический характер

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал состояние отношений двух стран. Его слова приводит РИА Новости.

Келин высказался об отношениях России с Британией и заявил, что они сильно сузились и носят технический характер. В ответ на просьбу оценить уровень сотрудничества стран он подчеркнул, что «оценивать особенно нечего».

«Отношения у нас сейчас в основном имеют технический характер, больше это содействие гражданам, поддержание работы посольств. Без сомнения, мы продолжаем служить коммуникациям не только по гражданской дипломатической линии, но у нас и военный атташе работает здесь. Отношения сильно сузились, я бы сказал. Тому есть свои причины. Переговорного трека нет», — заявил посол.

Ранее Келин заявил об ударе антироссийских санкций по британцам. Он напомнил, что уже высказывался о ценнике на бензин и электричество.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран ввели новые пакеты санкций против Москвы.