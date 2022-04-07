Посол России заявил об ударе санкций по британцам

Посол России в Лондоне Келин заявил, что антироссийские санкции ударили по британцам

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что антироссийские санкции, введенные британскими властями, ударили по жителям Соединенного Королевства. Об этом он сообщил в эфире программы «Соловьев Live», пишет РИА Новости.

«Я уже говорил о ценнике на бензин, о ценнике на электричество. Здесь достаточно серьезно звучат голоса, что если так пойдет, то многие предприятия просто обанкротятся из-за невозможности платить ценники на базовые вещи», — сказал он.

По его словам, пока жители Великобритании терпят последствия антироссийских санкций.

Ранее представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона заявил, что Британия допустила усиление антироссийских санкций по вопросу доступа Москвы к международной платежной системе SWIFT. Он подчеркнул, что если не ужесточить санкционный режим против России, страна может научиться жить под ограничениями.