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Захарова осудила заявления Швейцарии о провокации в Буче

МИД России призвал Швейцарию объективно оперировать фактами после провокаций Киева

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва призывает Швейцарию объективно оперировать фактами, связанными с провокациями Киева в Буче и Краматорске, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в своем заявлении 8 апреля проигнорировал данные, предоставленные российской стороной по преступлениям в украинских городах. Захарова отметила, что швейцарские коллеги не поняли развернутые разъяснения российской стороны, слепо возложив всю ответственность за произошедшее на Москву.

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«Самым решительным образом осуждаем подобного рода оценки швейцарской стороны», — подчеркнула она. Захарова призвала «Берн, пытающийся позиционировать себя в качестве нейтрального и "честного брокера", объективно и добросовестно оперировать фактами». Как уточнили в МИД, по действиям Швейцарии Москва будет оценивать истинное «качество» нейтрального статуса страны.

Киев и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. После этого российское Минобороны назвало эти сообщения провокацией.

3 апреля Россия запросила созвать заседание Совбеза ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буче.

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Марина Совина
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