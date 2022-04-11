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Спорт

Тренер клуба РПЛ поругался с журналистом немецкого издания

Главный тренер тульского «Арсенала» Божович поругался с журналистом Kicker

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поругался с журналистом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Инцидент произошел в воскресенье, 10 апреля, после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором туляки встречались с московским «Спартаком». Репортер, представившийся журналистом немецкого издания Kicker, обвинил «Арсенал» в безволии, отметил слабое физическое состояние команды и поинтересовался у Божовича, с чем это связано.

Черногорец пристыдил журналиста за вопрос и посоветовал тому «идти в свою Германию». После этого Божович встал со своего места и покинул зал для пресс-конференций.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Спартака». «Божович» возглавляет «Арсенал» с сентября прошлого года.

Алексей Гусев
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