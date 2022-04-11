МИД России рекомендовал дипломатам за границей не ходить поодиночке

Глава МИД РФ Лавров не рекомендует дипломатам за рубежом выходить в город поодиночке

МИД России фиксирует угрозы для своих дипломатов, работающих за границей, и не рекомендует им выходить в город поодиночке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Сергей Лавров.

«Есть атаки, фактически террористические атаки, против наших учреждений и против физической безопасности [дипломатов]», — пояснил министр и добавил, что в настоящее время российские дипломаты живут и работают в непростых условиях.

Лавров подчеркнул, что в МИД также обеспокоены положением за рубежом российских граждан и живущих там русских. «На них происходят регулярные физические нападения», — рассказал он. По словам руководителя ведомства, на совещаниях послов стран Евросоюза в Москве выражается серьезная обеспокоенность по поводу проявлений русофобии в Европе.

11 апреля сообщалось, что гражданин Украины, личность которого не раскрывается, облил дверь, ведущую на территорию посольства России в Риме, красной краской. Несколькими днями ранее литовские активисты вылили красную краску в городской пруд в Вильнюсе, расположенный напротив посольства России.