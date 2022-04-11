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Рогозин назвал самых естественных партнеров «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин назвал страны БРИКС самыми естественными для «Роскосмоса» партнерами
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: «Роскосмос» / Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости назвал страны БРИКС самыми естественными партнерами «Роскосмоса» в области пилотируемой космонавтики.

«У Китая и Индии очень развитая космонавтика. Мы в курсе тех решений, которые они намереваются реализовать в ближайшее время. Думаю, что в ближайшие месяцы мы проведем очную встречу с руководствами китайского и индийского космических агентств. Мы готовы как участвовать в кооперации по их проектам, так и реализовывать новые совместные проекты», — сказал менеджер.

По его мнению, сотрудничество со странами БРИКС возможно в исследовании Луны. «Установка исследовательского оборудования, например, на Южном полюсе Луны потребует в том числе и пилотируемых полетов на Луну. В рамках таких миссий я как раз вижу гораздо больше смысла в международном сотрудничестве, потому что такие полеты опасны, очень дорогостоящи и технически сложны. Здесь надо чувствовать плечо партнера», — сказал Рогозин.

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» пообещал доложить президенту России Владимиру Путину позицию по сотрудничеству на МКС.

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Иван Потапов
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