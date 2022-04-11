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Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Представитель Кремля Песков: дата послания Путина Федеральному собранию еще не определена
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Дата послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена, об этом рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос журналистов, известно ли время проведения послания. «Нет», — уточнил представитель Кремля.

В марте Песков заявил, что оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится, но «сдвигается чуть-чуть вправо». Четких дат пока нет, отметил он.

В феврале Путин сообщил о начале серии совещаний, посвященных подготовке к посланию Федеральному собранию. Глава государства поручил экономическому блоку кабинета министров проработать комплексный анализ ключевых экономических параметров страны. При этом президент призвал не относиться к данному мероприятию как к простому выступлению главы государства, на котором он «обещает коврижки» в виде дополнительных льгот и делает общие заявления по социальным вопросам.

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Марина Совина
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