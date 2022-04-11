Кремль указал на отсутствие причин для дефолта в России

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии причин для дефолта в России

В России нет причин для дефолта, есть потенциал для выполнения всех обязательств, но неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию», — сказал он, указав на отсутствие причин для дефолта.

Таким образом пресс-секретарь президента Владимира Путина прокомментировал сообщение о том, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в валюте. Рейтинги страны снизились до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C.

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов пригрозил, что Москва обратится в суды в случае объявлении Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам. Он подчеркнул, что Россия выполнила «все необходимые действия» для получения инвесторами своих выплат.

6 апреля Песков также заявил, что оснований для реального дефолта в России нет. Вместе с тем, по его словам, такая ситуация в теории может быть создана искусственно.