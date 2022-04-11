В МЧС уточнили данные о погибших при взрыве газа в подмосковном Ступине

В МЧС сообщили о трех погибших и 19 пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Ступине

В Главном управлении МЧС подтвердили информацию о трех погибших при взрыве бытового газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Ступине. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, 19 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее источник агентства рассказал, что в результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры и еще пять повреждены. На данный момент спасатели разобрали половину завалов.

Продолжается поиск под завалами женщины и двух детей. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

О взрыве в жилой пятиэтажке в Ступине стало известно утром 11 апреля. Предварительной причиной назвали утечку бытового газа из-за неисправного оборудования.