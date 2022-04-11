FIA начала расследование из-за показавшего скандальный жест гонщика из России

FIA начала расследование из-за показавшего скандальный жест российского гонщика Северюхина

Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование в отношении российского гонщика Артема Северюхина, показавшего жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом сообщается на сайте организации.

Там пообещали оперативно информировать о ходе проверки. Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Мария Мельникова в своем Telegram заявила, что FIA рассматривает вариант с пожизненной дисквалификацией гонщика.

Ранее 11 апреля спортсмен объяснил свое поведение. По словам Северюхина, он благодарил команду и своих родных из России, а его жест неверно истолковали.

Инцидент с 16-летним Северюхиным, выступающим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Спортсмен, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью.