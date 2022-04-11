Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно об операции бундесвера по эвакуации раненых украинцев

DPA: Германия готовит спецрейс бундесвера для эвакуации раненых граждан Украины

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Германия готовит специальный рейс бундесвера для эвакуации раненых граждан Украины. Об этом сообщило немецкое агентство dpa, передает РИА Новости.

СМИ стало известно, что ФРГ готовит Airbus A310 MedEvac для транспортировки пострадавших гражданских. Сообщается, что воздушное судно вылетело из Кельна в польский город Жешув, откуда заберет детей и взрослых. Отмечается, что это первый рейс для эвакуации в Германию раненых гражданских, ранее немецкие власти вывозили только раненых украинских солдат.

Ранее стало известно, что Украина намерена закупить 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall. В случае заключения контракта технику должны будут доставить до конца года. До этого Киев хотел получить БМП напрямую от Минобороны ФРГ, но в Берлине заявили о нехватке свободных машин в связи со своими обязательствами по НАТО.

До этого министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин достиг предела в плане поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера. «Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сдавшихся в плен морпехах ВСУ в Мариуполе
Ворвавшаяся в эфир Первого канала сотрудница получила новую работу
Санкции Европы поставили под угрозу российскую энергостратегию
Дания закупит миллионы таблеток с йодом на случай ядерной аварии
В Херсоне демонтировали мемориал «Небесной сотни»
В ЦБ рассказали о неизбежном снижении ВВП России
Авианосная ударная группа ВМС США отправится в Японское море
Росгвардейцы обезвредили 400 килограммов тротила в Харьковской области
Международная федерация санного спорта отказалась снимать санкции с россиян
Стало известно об операции бундесвера по эвакуации раненых украинцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.