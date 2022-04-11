Стало известно об операции бундесвера по эвакуации раненых украинцев

DPA: Германия готовит спецрейс бундесвера для эвакуации раненых граждан Украины

Германия готовит специальный рейс бундесвера для эвакуации раненых граждан Украины. Об этом сообщило немецкое агентство dpa, передает РИА Новости.

СМИ стало известно, что ФРГ готовит Airbus A310 MedEvac для транспортировки пострадавших гражданских. Сообщается, что воздушное судно вылетело из Кельна в польский город Жешув, откуда заберет детей и взрослых. Отмечается, что это первый рейс для эвакуации в Германию раненых гражданских, ранее немецкие власти вывозили только раненых украинских солдат.

Ранее стало известно, что Украина намерена закупить 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall. В случае заключения контракта технику должны будут доставить до конца года. До этого Киев хотел получить БМП напрямую от Минобороны ФРГ, но в Берлине заявили о нехватке свободных машин в связи со своими обязательствами по НАТО.

До этого министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин достиг предела в плане поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера. «Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников.